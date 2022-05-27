Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об изменениях, которые ожидают McDonald’s после продажи и ребрендинга. Так, компания будет готова открыть все свои точки в середине июня, заявил он в интервью РБК.
«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли», — подчеркнул Воробьев.
Также, по его словам, после ребрендинга названия позиций поменяются, однако 95% ассортимента сохранится. Весь персонал останется и выйдет на работу. Губернатор также отметил, что проблем с продукцией не возникнет.
«У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка — из Ивантеевки, 80% сыра и 100% молочных смесей — из Раменского, 60% салатов и овощей — с «Белой Дачи» в Котельниках. И так по большинству направлений — топпинги, сиропы, панировка, сахар — все если не производится у нас в Подмосковье, то по меньшей мере привозится компаниями, зарегистрированными у нас», - указал Воробьев.
Ранее источник ТАСС сообщил, что ресторан McDonald's на «Пушкинской» в центре Москвы должен открыться под новым названием 12 июня.
16 мая сеть McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в стране. Компания проработала в РФ более чем 30 лет. Она сообщила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's. В марте сеть сообщала о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.