«У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там — подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка — из Ивантеевки, 80% сыра и 100% молочных смесей — из Раменского, 60% салатов и овощей — с «Белой Дачи» в Котельниках. И так по большинству направлений — топпинги, сиропы, панировка, сахар — все если не производится у нас в Подмосковье, то по меньшей мере привозится компаниями, зарегистрированными у нас», - указал Воробьев.