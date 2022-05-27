Банки снизят ставки по кредитам и вкладам

Российские банки после решения регулятора в четверг снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых готовятся уменьшить ставки по ипотечным программам, кредитам и вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.

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"Банк "Открытие"… отреагировав на решение Банка России о снижении ключевой ставки, улучшил условия по кредитам наличными. Клиенты уже могут оформить кредит… по ставке от 7,5% годовых", - рассказали в пресс-службе банка, добавив, что в ближайшее время планируется "корректировка условий ценовых условий по классическим продуктам".

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Снизить ставки на 1-3 процентных пункта в ближайшее время планирует "Абсолют банк": в понедельник - по кредитам и ипотеке, во вторник - по вкладам, сообщил зампред правления банка Антон Павлов. Также в ближайшие дни ставки по вкладам, потребкредитам и ипотеке снизит "Азиатско-Тихоокеанский банк", на следующей неделе - "Почта банк" - по вкладам на 2-3 процентных пункта.

В планах снижение ставок у банка "Хоум кредит". Планы уменьшить ставки по кредитной и депозитной линейкам в ближайшее время есть и в банке "Ренессанс Кредит", а в части вкладов коррекция планируется на 1-2 процентных пункта. В ПСБ же - по ипотеке и потребкредитам - снизят ставки на 2-3 процентных пункта, а доходность депозитов скорректируют вслед за динамикой ключевой ставки. В свою очередь банк "Зенит" намерен улучшить условия по потребкредитам и ипотеке более чем на 1,5 процентного пункта.

Кроме того, пересмотр ставок по кредитным и сберегательным продуктам планирует и банк "Дом.РФ", который еще до понижения ставки снизил проценты по потребам и ипотеке. Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко сообщил, что ставки по кредитам и депозитам будут традиционно изменяться с ориентацией на конъюнктуру рынка. Схожей позиции относительно сберегательных продуктов придерживаются в банке "Зенит" и относительно розничных продуктов в МКБ.