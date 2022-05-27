СМИ раскрыли варианты нового названия для McDonald’s

Бывшая компания McDonald's сейчас выбирает новое название из пяти вариантов для сети ресторанов, заявил Агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией в компании.

По его словам, ни один из них не созвучен с прежним брендом.

«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», - подчеркнул осведомленный источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что несколько вариантов названия уже пришлось отвергнуть, так как правами на них обладают другие юрлица.

По данным Роспатента, 25 мая 2022 года McDonald's подал заявки на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Последнюю заявку агентство не смогло найти.

16 мая сеть McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в стране. Компания проработала в РФ более чем 30 лет. Она сообщила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's. В марте сеть сообщала о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.