РКН составил протоколы на 7 зарубежных компаний, нарушивших закон РФ

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«Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении ряда зарубежных интернет-компаний за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России», - говорится в сообщении.

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Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google своевременно не предоставили такие данные.

Как уточняется, в отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service составлены административные протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»). В отношении Google - за повторное нарушение требования о локализации персональных данных по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году компания Google уже привлекалась к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, суд наложил штраф в размере 3 млн руб. Компания штраф своевременно оплатила.

«Согласно российскому законодательству (Федеральный закон от 27 июня 2006 года №152-ФЗ) оператор ПД обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей», - пояснили в пресс-службе.