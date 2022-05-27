РКН составил протоколы на 7 зарубежных компаний, нарушивших закон РФ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) составила административные протоколы в отношении интернет-компаний Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service и Google за то, что они не локализовали базы данных на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении ряда зарубежных интернет-компаний за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России», - говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google своевременно не предоставили такие данные.
Как уточняется, в отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service составлены административные протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»). В отношении Google - за повторное нарушение требования о локализации персональных данных по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.
В пресс-службе напомнили, что в 2021 году компания Google уже привлекалась к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, суд наложил штраф в размере 3 млн руб. Компания штраф своевременно оплатила.
«Согласно российскому законодательству (Федеральный закон от 27 июня 2006 года №152-ФЗ) оператор ПД обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей», - пояснили в пресс-службе.
Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 млн до 6 млн руб. (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). В случае повторного нарушения этого требования - от 6 млн до 18 млн руб. (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).