Китай закрыл небо для российских Boeing

Китай принял решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов Boeing российских авиаперевозчиков. Об этом заявили два источника РБК.

Компания Global Link Logistics, ссылаясь на авиавласти, ранее также сообщила, что Китай принял подобное решение.

Другой логистический оператор «Оптималог» сообщил о получении информации об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая. Согласно неофициальным комментариям, самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА», «нет разрешений на пользование воздушными коридорами».

Один из собеседников издания отмечает, что

в мае Китай обратился ко всем авиакомпаниям с просьбой актуализировать электронное досье, в котором содержится информация о собственниках авиакомпаний, самолетах и договорах на наземное обслуживание. Российскими перевозчиками были обновлены эти сведения, однако Пекин запросил подтверждение того, что импортные самолеты официально были сняты с регистрации за рубежом. Российской стороне не удалось передать эти документы, поэтому Китай отказал в полетах согласно международному авиазаконодательству.

По словам еще одного источника из российской авиакомпании, самолеты действительно не допускаются к полетам без соответствующего сертификата.