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1 час назад

Владелец Zara отправил часть сотрудников в России в простой

Секрет Фирмыиещё 1

Испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, перевела часть сотрудников в России в режим простоя. Об этом сообщила газета «Известия». На Inditex в РФ работает более 9000 человек. Сколько из них отправили в простой, не уточняется. Ранее источники говорили, что магазины Zara могут открыться в России под новым брендом.

Zara отправила часть сотрудников в России в простой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании газете рассказали, что часть сотрудников находится в режиме простоя, некоторые ушли в ежегодные оплачиваемые отпуска, а часть выполняет работу «исходя из текущей производственной необходимости». Для всех сотрудников ретейлер разработал план поддержки.

Inditex приостановила работу в России 5 марта. В компании объяснили это тем, что в текущих обстоятельствах не могут гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в стране.

Ранее источники рассказали, что Inditex хочет снова открыть магазины Zara в России, но уже под другим названием. Для этого компания может продать бизнес местному партнёру или переоформить его на новое юридическое лицо. Однако глава Союза торговых центров Булат Шакиров говорил, что официально представители Zara не уведомляли о скором открытии магазинов.

Вывески в России поменяли магазины одежды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Польская фирма LPP Group продала их китайскому консорциуму. Теперь Reserved называется Re, Mohito — M, Sinsay — «Син». Cropp получил название CR, а House — «Хс».

Компании,Булат Шакиров,
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