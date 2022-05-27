Суд поддержал штраф ФАС по делу Apple на 906 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Apple о признании незаконным штрафа в размере $12 млн (906 млн рублей), который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила в апреле прошлого года на компанию по делу об ограничении конкуренции на рынке мобильных приложений, следует из картотеки суда.

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"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", - говорится в решении суда.

ФАС возбудила дело в отношении Apple в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы "родительского контроля". В 2020 году ФАС обязала Apple удалить из своей документации положения, которые дают ей право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазине приложений App Store.