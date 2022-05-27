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2 часа назад

У "Калашникова" возникли трудности с поставками для завершения проекта в Венесуэле

ТАСС

Концерн "Калашников" столкнулся с трудностями во время организации поставок, которые необходимы для реализации проекта по производству автоматов в Венесуэле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна в пятницу.

Концерн "Калашников" столкнулся с трудностями поставок для производства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Концерн "Калашников" действительно столкнулся с рядом трудностей при организации поставки необходимого для завершения проекта оборудования", - заявили в концерне в ответ на вопрос, действительно ли в 2022 году не будет запущено производство автоматов в Венесуэле.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящий момент проблемой занимается АО "Рособоронэкспорт".

"Мы уверены, что пути решения проблем будут найдены, и у концерна будет возможность продолжить выполнение своих обязательств", - добавили в концерне.

В октябре прошлого года в ходе Международного салона оборонных технологий SITDEF 2021 в Лиме концерн сообщал, что в ближайшей перспективе откроется завод по производству автоматов сотой серии в Венесуэле. В свою очередь старший брат экс-президента республики Уго Чавеса Адан Чавес в октябре 2021 года заявил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должно завершиться во второй половине 2022 года.

Компании,Уго Чавес,Рособоронэкспорт,Ижмаш,
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