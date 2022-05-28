Zara, Bershka и Levi`s задолжали россиянам десятки миллионов

Россияне столкнулись с массовым отказом торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты. Проблемы возникли у покупателей Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s, приостановивших работу в России. По оценкам экспертов, сумма задолженностей составляет несколько десятков миллионов рублей.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вадим Ахметов © URA.RU

«В социальных сетях появились жалобы потребителей на невозможность вернуть подарочные сертификаты <…> Владеющий магазинами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius холдинг Inditex пока предлагает продлить срок действия подарочной карты. Вернуть подарочные сертификаты также не могут покупатели магазинов Mothercare и Levi`s», — пишет «Коммерсант».

По оценкам председателя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, на подарочных картах у россиян находятся десятки миллионов рублей. В Роспотребнадзоре считают, что владельцы сертификатов могут требовать возврата средств.