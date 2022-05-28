Российская компания заявила о планах заменить покинувшую рынок Zara

Стало известно, какая фирма намерена заменить Zara в России. Это волгоградская фабрика «ТД ГаммаТекс», выпускающая женскую одежду под маркой Miata, сообщает «Прайм».

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В последние месяцы волжане нарастили производство на 20% и готовы шить еще больше платьев и юбок, поскольку спрос на фоне закрытия иностранных сетевых магазинов только растет.

Директор и владелец компании Сергей Шарапов рассказал, что имеются планы открыть магазины и в соседних областях. По его словам, одежде Miata не страшны западные санкции. Оборудование в основном китайское, ткани поставляют производители из России, Турции, КНР.

Сейчас на производстве занято около 60 человек. Компания производит до 20 тысяч изделий в месяц. При этом количество заказов выросло на 20-30% за последний квартал, наблюдается резкий приток посетителей.

«Магазины, которые работали с нами в торговом центре, были конкурентами — Zara, Bershka, Pull&Bear — закрылись, и многие покупатели заходят к нам. Узнают, что у нас столько платьев, и еще больше удивляются, когда мы говорим, что это все шьют в Волгограде», — рассказала продавец магазина Елена.

Увеличение спроса происходит не только оффлайн, но и в интернете. Одежда волгоградского бренда представлена на крупных российских маркетплейсах.

Компания «ТД ГаммаТекс» появилась в 2011 году. В 2019 году были открыты пять розничных магазинов Miata в торговых центрах Волгограда и Волжского.