Стало известно о планах российского McDonald’s перейти на новый бренд

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что российский владелец сети ресторанов McDonald’s предложил франчайзи перейти на работу под новым брендом. Об этом пишет ТАСС.
«Я знаю, что там ведутся переговоры с франчайзи, чтобы их всех перенаправить на новый бренд. Постепенно-постепенно вопросы уходят», - отметил Борис Титов.
Он считает, что новый владелец сможет сохранить качество еды, которую компания предлагала ранее.
«Но я хочу сказать, что там самым важным была цена. Компания выстроила эффективную бизнес-модель - никаких лишних издержек не было вообще. В этом смысле они и знамениты на весь мир», - уточнил Титов.
Агентство напомнило, что сеть ресторанов McDonald’s приостановила работу в России 14 марта. После недолгого простоя бизнес был продан бизнесмену Александру Говору. После смены владельца сеть будет работать под новым брендом, изменит названия в меню. Все сотрудники сохранят рабочие места.
Ранее сообщалось, что рестораны начнут свою работу в РФ под новым брендом в конце июня - начале июля 2022 года.