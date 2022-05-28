В Южной Корее не увидели препятствий для покупки газа из РФ

Южная Корея продолжает закупать российский СПГ без изменений, так как для этого нет никаких санкционных препятствий, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в газовой отрасли страны. Отмечается, что Государственная Корейская газовая корпорация (KOGAS) готова «добросовестно» обсуждать возможные проблемы с РФ, если этого потребуется. Источник рассказал агентству, что KOGAS не получала требования об оплате за поставки в рублях.

У KOGAS сейчас нет никаких проблем, связанных с Россией. Если в будущем ситуация изменится, KOGAS добросовестно обсудит это с российской стороной, чтобы разрешить возможную проблему, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что долгосрочные контракты исполняются на прежних условиях и в прежних объемах: оплата осуществляется в долларах сначала через банк в США, а затем через японский банк.