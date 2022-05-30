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1 час назад

В РФ задумались о допуске на рынок поставщиков банковских карт из Китая

Лера Букина

Власти РФ задумались о допуске на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Россию могут прийти китайские производители банковских карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в условиях проблем с импортом и недостаточными мощностями единственного отечественного производителя это может улучшить ситуацию на рынке.

Издание подчеркивает, что в ЦБ и Минпромторге прошли совещания с участием отечественных производителей банковских карт. Там чиновники обратились к российским компаниям с просьбой предоставить гарантии, что спрос кредитных организаций будет полностью удовлетворен. Источник издания заявил, что в России не исключают возможность допуска на российский рынок китайских производителей карт. При этом иностранные компании откроют в РФ представительства, а всю продукцию будут поставлять из КНР, указал источник издания.

В Минпромторге, комментируя ситуацию, заявили, что на рынке РФ всегда использовались и отечественные, и импортные чипы. В министерстве уверены, что российские производители смогут обеспечить существенную долю потребности, однако там опровергли планы по отказу от иностранных чипов.

Издание также отмечает, что в начале марта на совещании с участием представителей ЦБ, Минпромторга, банков и компаний, имеющих oтношение к выпуску банковских карт, сообщалось, что до конца года может потребоваться 115-120 млн карт. Эксперты уверены, что потребность в банковских картах может достигнуть 160-170 млн штук.

Ранее сообщалось, что разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести производство в Россию. По его словам, сейчас компания МЦСТ договаривается о возможности изготавливать продукцию на фабрике «Микрон» в Зеленограде вместо Тайваня, где работа стала невозможна в связи с санкциями.

Компании,Коммерсант,НИИМЭ и Микрон,Минпромторг,
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