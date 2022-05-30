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51 минуту назад

В российских банках сократились запасы золота

Лера Букина

Российские банки значительно сократили объем запасов драгоценных металлов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

Российские банки сократили запасы золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, были на уровне 227,3 млрд рублей – это минимум с августа 2019 года.

С учетом стоимости аффинированного золота на 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонны этого металла. За два месяца остатки сократились на 11,4 тонны (- 20,7%) — на 10,8 тонны в феврале и на 0,6 тонны в марте.

Снижение, зафиксированное в феврале, можно считать самым крупным за полтора года. Тогда участники рынка активно распродавали золото в интересах клиентов-экспортеров. В марте увеличенный спрос на физическое золото стали предъявлять и розничные клиенты банков.

Финорганизации наблюдали рост интерес россиян к покупке золотых слитков и монет в связи с обвалом на российском финансовом рынке, расширением санкций, а также отменой НДС на покупку слитков.

Ранее Банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, кроме ценных бумаг иностранных эмитентов, чья основная деятельность приходится на Россию.

Компании,Банк России,
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