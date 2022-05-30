Российские банки сократили запасы золота

Российские банки значительно сократили объем запасов драгоценных металлов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, были на уровне 227,3 млрд рублей – это минимум с августа 2019 года.

С учетом стоимости аффинированного золота на 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонны этого металла. За два месяца остатки сократились на 11,4 тонны (- 20,7%) — на 10,8 тонны в феврале и на 0,6 тонны в марте.

Снижение, зафиксированное в феврале, можно считать самым крупным за полтора года. Тогда участники рынка активно распродавали золото в интересах клиентов-экспортеров. В марте увеличенный спрос на физическое золото стали предъявлять и розничные клиенты банков.

Финорганизации наблюдали рост интерес россиян к покупке золотых слитков и монет в связи с обвалом на российском финансовом рынке, расширением санкций, а также отменой НДС на покупку слитков.