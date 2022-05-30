"Газпром" возобновил поставки газа в Турцию по "Голубому потоку" после ремонта

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Газпром" возобновил поставки газа в Турцию по газопроводу "Голубой поток" после завершения плановых работ. Об этом сообщили журналистам в управлении информации "Газпрома".

"Комплекс плановых работ на объектах газопровода "Голубой поток" завершен. Поставки газа сегодня возобновлены", - сообщили в компании.

Ремонтные работы на газопроводе проходили с 17 по 30 мая.