«Газпром» анонсировал поставки в Турцию по «Голубому потоку»

«Газпром» сообщил о возобновлении поставок газа в Турцию по «Голубому потоку» по окончании плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«Комплекс плановых работ на объектах газопровода «Голубой поток» завершен. Поставки газа сегодня возобновлены», — уточняется в сообщении.
Плановые работы на магистрали проходили с 17 по 30 мая.
«Голубой поток» дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию. Его проектная мощность оценивается в 16 миллиардов кубометров газа в год. Протяженность немного превышает 1200 километров.
«Газпром экспорт» в 2021 году поставил по «Голубому потоку» максимальный объем газа — 15,98 миллиарда кубометров. Турция является одним из основных покупателей российского газа. «Газпром» поставляет его в регион также по «Турецкому потоку».