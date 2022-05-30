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1 час назад

«Газпром» анонсировал поставки в Турцию по «Голубому потоку»

Лера Букина

«Газпром» сообщил о возобновлении поставок газа в Турцию по «Голубому потоку» по окончании плановых работ на газопроводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Газпром» анонсировал поставки в Турцию по «Голубому потоку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комплекс плановых работ на объектах газопровода «Голубой поток» завершен. Поставки газа сегодня возобновлены», — уточняется в сообщении.

Плановые работы на магистрали проходили с 17 по 30 мая.

«Голубой поток» дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию. Его проектная мощность оценивается в 16 миллиардов кубометров газа в год. Протяженность немного превышает 1200 километров.

«Газпром экспорт» в 2021 году поставил по «Голубому потоку» максимальный объем газа — 15,98 миллиарда кубометров. Турция является одним из основных покупателей российского газа. «Газпром» поставляет его в регион также по «Турецкому потоку».

Компании,Газпром,
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