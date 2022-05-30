Российские миллиардеры оспорили санкции в суде ЕС

Бывшие руководители Альфа-банка Пётр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС. Обращение в суд связано с санкциями ЕС, которые ввели в отношении российских миллиардеров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя трибунала. Отмечается, что заявление Авена зарегистрировано в суде 23 мая, иск Фридмана — 24 мая.

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Других деталей суд не сообщил.

28 февраля на фоне российской спецоперации на Украине ЕС внёс в чёрный список ряд бизнесменов, военнослужащих и общественных деятелей, в их число попали и руководители Альфа-банка. Первого марта стало известно о выходе Михаила Фридмана и Петра Авена из совета директоров банка.

В мае против Авена, который проживает в Великобритании, завели уголовное дело. Его обвиняют в нарушении санкций, которые были введены против него местными властями. Согласно санкционным ограничениям бизнесмен может тратить не более 2500 фунтов стерлингов (около 180 200 рублей) в месяц. Позже в его особняке прошли обыски. У Авена нашли несколько десятков тысяч долларов наличными. Также установлено, что он переводил деньги компании, которая управляет его недвижимостью.