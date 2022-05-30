Ведущая датская энергетическая компания Ørsted сообщила об отсутствии планов платить за российский газ в рублях, несмотря на крайний срок оплаты 31 мая. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.
Она не исключила того, что поставки прекратятся после этого срока.
«"Газпром экспорт" продолжает требовать, чтобы Ørsted оплачивала поставки газа в рублях, - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании. - По контракту у нас нет подобных юридических обязательств, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Таким образом, существует риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставлять газ Ørsted. В нашем понимании это будет нарушением договора», - говорится в заявлении компании.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.
Сегодня, 30 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система оплаты за газ в рублях продемонстрировала свое удобство как для продавцов, так и для покупателей. В этой связи, по его словам, в случае с выплатой евробондов этот принцип тоже можно было бы применить.