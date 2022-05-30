«"Газпром экспорт" продолжает требовать, чтобы Ørsted оплачивала поставки газа в рублях, - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании. - По контракту у нас нет подобных юридических обязательств, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро. Таким образом, существует риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставлять газ Ørsted. В нашем понимании это будет нарушением договора», - говорится в заявлении компании.