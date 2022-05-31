Сотрудники "Боржоми" приступили к бессрочной забастовке

Сотрудники компании по розливу минеральной воды "Боржоми" со вторника начнут бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда. Крупная стачка начнется в 06:00 по местному времени (05:00 мск) в грузинском городе Боржоми у здания завода.

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Работников "Боржоми" в борьбе за свои права поддерживает "Объединение профсоюзов Грузии". Как ранее сообщила ТАСС представительница пресс-службы организации Нино Размадзе, забастовка будет бессрочной до того, пока власти не удовлетворят требования трудящихся.

Первым требованием работников "Боржоми" является то, чтобы 49 человек, которые ранее были уволены, вернулись на свои рабочие места. Второе - чтобы им выдали зарплату. Третьим требованием является оформление новых трудовых договоров. Соглашения должны быть бессрочными для всех сотрудников. Сотрудники "Боржоми" также хотят, чтобы их никто не запугивал и не шантажировал.

29 апреля компания IDS Borjomi Georgia ("Ай-ди-эс боржоми джорджиа") опубликовала заявление, в котором указала, что из-за финансовых сложностей приостанавливает работу в Грузии. Такая ситуация якобы сложилась из-за проведения специальной военной операции на Украине.

19 мая компания IDS Borjomi International ("Ай-ди-эс боржоми интернешнл") сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды. Переговоры по передаче акций ведутся до сих пор.