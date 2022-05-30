СМИ: Adidas и Puma начали принимать от ритейлеров из РФ заявки на новую коллекцию

Немецкие транснациональные компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и Puma, приостановившие деятельность в РФ, принимают от российских ритейлеров заявки на коллекцию 2023 года. Такой информацией поделился с «Известиями» источник в одной из онлайн-компаний.

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Он также сообщил о продолжении отгрузок продукции данных компаний в торговые сети в РФ. По словам собеседника издания, по большей части компании делают это через дистрибьюторов.

По словам содиректора ретейл-департамента CORE.XP Михаила Рогожина, компании действительно закрыли монобрендовые магазины в Российской Федерации, но продолжают отгружать товар в мультибрендовую розницу через дистрибьюторов.

В середине мая в СМИ стала появляться информация о том, что Adidas рассчитывает на возвращение к полноценной работе в России. Сообщалось, что сеть почти завершила процесс изменения логистических цепочек.