СМИ: Adidas и Puma начали принимать от ритейлеров из РФ заявки на новую коллекцию

Немецкие транснациональные компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и Puma, приостановившие деятельность в РФ, принимают от российских ритейлеров заявки на коллекцию 2023 года. Такой информацией поделился с «Известиями» источник в одной из онлайн-компаний.
Он также сообщил о продолжении отгрузок продукции данных компаний в торговые сети в РФ. По словам собеседника издания, по большей части компании делают это через дистрибьюторов.
По словам содиректора ретейл-департамента CORE.XP Михаила Рогожина, компании действительно закрыли монобрендовые магазины в Российской Федерации, но продолжают отгружать товар в мультибрендовую розницу через дистрибьюторов.
В середине мая в СМИ стала появляться информация о том, что Adidas рассчитывает на возвращение к полноценной работе в России. Сообщалось, что сеть почти завершила процесс изменения логистических цепочек.
После начала спецоперации РФ на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.