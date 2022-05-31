"Газпром" приостанавливает поставки российского газа в Нидерланды

"Газпром экспорт" во вторник, 31 мая, приостанавливает поставки российского газа по контракту своему основному партнеру в Нидерландах - газовому трейдеру Gasterra. Это связано с тем, что нидерландская компания не произвела оплату за поставленный в апреле газ и отказалась осуществлять платежи в рублях.

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В понедельник "Газпром экспорт" сообщил, что в установленный срок на конец рабочего дня 30 мая не получил от компании из Нидерландов оплату за поставки газа в апреле. По этой причине российский холдинг уведомил Gasterraо приостановке поставок газа с 31 мая и вплоть до момента проведения платежа по новой схеме оплаты, установленной указом президента РФ.

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Gasterra- одна из ведущих энергетических компаний Нидерландов, осуществляющих коммерческую деятельность по закупкам и продаже газа. 50% акций Gasterra принадлежат государству, по 25% - компаниям Shell и ExxonMobil.

Таким образом, Нидерланды вслед за Польшей, Болгарией и Финляндией официально перестанут получать российский природный газ из-за отказа платить за поставки в рублях. Gasterra объяснила свое решение тем, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также тем, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты.

Российский природный газ поставляется в Нидерланды в рамках долгосрочного контракта, заключенного в 2000 году на 20 лет, который впоследствии был продлен до 1 октября 2022 года.

В 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы России, РФ экспортировала в Нидерланды около 6,67 млрд куб. м природного газа (снижение на 34,5% по сравнению с предыдущим годом), что покрывает 16% потребностей этой страны в газе.

Сама нидерландская компания оценивает объем недопоставок газа из России до конца контракта в 2 млрд куб. м. При этом Gasterra заявила, что предвидела такое развитие событий и закупала газ у других поставщиков, однако затруднилась спрогнозировать, как это отразится на спросе и предложении, и сможет ли европейский рынок справиться с этой ситуацией без серьезных последствий.

Об оплате российского газа

С 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ лишь рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом РФ продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.