«Газпром» прекращает поставки газа Нидерландам

Нидерланды отказались платить за российский газ в рублях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление нидерландского газового трейдера GasTerra.
Отказ выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях GasTerra объяснил возможным нарушением санкций Евросоюза, а также финансовыми и операционными рисками при оплате.
«В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании», - говорится в сообщении GasTerra.
В ответ на решение нидерландского трейдера «Газпром» объявил об остановке поставок газа с 31 мая. Объем невыполненных поставок с 31 мая по 1 октября 2022 года, когда заканчивается контракт, в GasTerra оценили в 2 млрд кубометров газа. В компании заявили, что смогут безболезненно восполнить этот объем у других поставщиков.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.