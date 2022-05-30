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42 минуты назад

«Газпром» прекращает поставки газа Нидерландам из-за отказа платить в рублях

Вероника Полынина

Нидерланды отказались платить за российский газ в рублях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление нидерландского газового трейдера GasTerra.

«Газпром» прекращает поставки газа Нидерландам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отказ выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях GasTerra объяснил возможным нарушением санкций Евросоюза, а также финансовыми и операционными рисками при оплате.

«В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании», - говорится в сообщении GasTerra.

В ответ на решение нидерландского трейдера «Газпром» объявил об остановке поставок газа с 31 мая. Объем невыполненных поставок с 31 мая по 1 октября 2022 года, когда заканчивается контракт, в GasTerra оценили в 2 млрд кубометров газа. В компании заявили, что смогут безболезненно восполнить этот объем у других поставщиков.

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31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

Компании,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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