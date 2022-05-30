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1 час назад

Мантуров возглавил совет директоров "Автоваза"

ТАССиещё 2

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров занял пост председателя совета директоров "Автоваза", сообщили в пресс-службе министерства.

В "Автовазе" назначен новый председатель совета директоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Денис Мантуров возглавил совет директоров "Автоваза", - говорится в сообщении Минпромторга.

В нем уточняется, что министр "на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "Автоваз". Соответствующее распоряжение от 28 мая подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На этом посту Мантуров сменил Николя Мора, который возглавлял совет директоров с 2019 года.

Компании,Михаил Мишустин,Денис Мантуров,Минпромторг,Автоваз,Правительство РФ,
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