В "Автовазе" назначен новый председатель совета директоров

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров занял пост председателя совета директоров "Автоваза", сообщили в пресс-службе министерства.
"Денис Мантуров возглавил совет директоров "Автоваза", - говорится в сообщении Минпромторга.
В нем уточняется, что министр "на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "Автоваз". Соответствующее распоряжение от 28 мая подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На этом посту Мантуров сменил Николя Мора, который возглавлял совет директоров с 2019 года.