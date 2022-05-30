«Газпром» прокомментировал отключение газа Нидерландам

Компания «Газпром» сообщила, что 30 мая не получила платеж за топливо за апрель от нидерландской компании GasTerra, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фото: ТАСС ТАСС

В связи с этим «Газпром» уведомил нидерландскую компанию о приостановке поставок «голубого» топлива с 31 мая.

Ранее в компании GasTerra сообщили, что не будут оплачивать газ из России в рублях.