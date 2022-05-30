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20 минут назад

«Газпром» подтвердил отключение газа Нидерландам

РИАМО

Компания «Газпром» сообщила, что 30 мая не получила платеж за топливо за апрель от нидерландской компании GasTerra, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Газпром» прокомментировал отключение газа Нидерландам
Фото: ТАССТАСС

В связи с этим «Газпром» уведомил нидерландскую компанию о приостановке поставок «голубого» топлива с 31 мая.

Ранее в компании GasTerra сообщили, что не будут оплачивать газ из России в рублях.

Польша нашла альтернативу российскому газу

С 1 апреля Россия принимает оплату за газ в рублях. Это было вызвано недружественными действиями со стороны Евросоюза, страны которого ввели в отношении РФ беспрецедентные санкции, направленные на разрушение экономики страны.

Компании,Газпром,ЕС,
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