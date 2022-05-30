«Газпром» прокомментировал отключение газа Нидерландам

«Газпром» подтвердил, что не получил очередной платеж за газ от нидерландской компании GasTerra и уведомил ее о приостановке поставок.

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В «Газпроме» сообщили, что GasTerra уведомила «Газпром Экспорт» о решении не осуществлять оплату газа в рублях, как того требует указ президента России Владимира Путина.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газтерра» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газтерра» о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым Указом», - говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Ранее в понедельник, 30 мая, нидерландский газовый трейдер GasTerra сообщил, что отказался выполнить требование российской стороны об оплате газа в рублях. Свое решение компания объяснила возможным нарушением санкций Евросоюза, а также финансовыми и операционными рисками при оплате.