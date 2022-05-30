Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
21 минуту назад

«Газпром» прокомментировал отключение газа Нидерландам

Вероника Полынина

«Газпром» подтвердил, что не получил очередной платеж за газ от нидерландской компании GasTerra и уведомил ее о приостановке поставок.

«Газпром» прокомментировал отключение газа Нидерландам
Фото: ТАССТАСС

В «Газпроме» сообщили, что GasTerra уведомила «Газпром Экспорт» о решении не осуществлять оплату газа в рублях, как того требует указ президента России Владимира Путина.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газтерра» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газтерра» о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым Указом», - говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Ранее в понедельник, 30 мая, нидерландский газовый трейдер GasTerra сообщил, что отказался выполнить требование российской стороны об оплате газа в рублях. Свое решение компания объяснила возможным нарушением санкций Евросоюза, а также финансовыми и операционными рисками при оплате.

Польша нашла альтернативу российскому газу

Объем невыполненных поставок с 31 мая до окончания действия контракта с «Газпромом» 1 октября 2022 года в GasTerra оценили в 2 млрд кубометров газа. В компании заявили, что смогут безболезненно восполнить этот объем газа у других поставщиков.

Компании,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители