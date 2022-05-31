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1 час назад

"Газпром" приостанавливает поставки российского газа в Нидерланды

Елена Прошина

«Газпром экспорт» с 31 мая прекращает поставки газа трейдеру Gasterra — своему основному партнеру в Нидерландах, так как компания отказалась оплачивать российский газ в рублях и не произвела оплату за апрель. Об этом сообщает ТАСС.

"Газпром" приостанавливает поставки российского газа в Нидерланды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпром экспорт» сообщил, что нидерландская компания так и не заплатили за апрельские поставки российского газа. По этой причине российский холдинг уведомил Gasterra, что поставки газа в Нидерланды приостанавливаются до тех пор, пока трейдер не проведет оплату за топливо по новой схеме.

Отмечается, что трейдер Gasterra — одна из ведущих энергетических компаний в Нидерландах, которая закупает и продает газ. Государству принадлежат 50% акций Gasterra, компаниям Shell и ExxonMobil — по 25%.

Издание отмечает, что Польша, Финляндия и Болгария также отказались оплачивать поставки российского газа в рублях, после чего «Газпром экспорт» уведомил их о прекращении поставок. Компания Gasterra пояснила, что приняла подобное решение в связи с угрозой нарушить введенные против России санкции Европейского союза. Также трейдер сослался на финансовые и операционные риски, мешающие с требуемым от российской стороны способом оплаты.

Компании,Exxon Mobil,Shell,Газпром,ЕС,
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