"Газпром" приостанавливает поставки российского газа в Нидерланды

«Газпром экспорт» с 31 мая прекращает поставки газа трейдеру Gasterra — своему основному партнеру в Нидерландах, так как компания отказалась оплачивать российский газ в рублях и не произвела оплату за апрель. Об этом сообщает ТАСС.

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«Газпром экспорт» сообщил, что нидерландская компания так и не заплатили за апрельские поставки российского газа. По этой причине российский холдинг уведомил Gasterra, что поставки газа в Нидерланды приостанавливаются до тех пор, пока трейдер не проведет оплату за топливо по новой схеме.

Отмечается, что трейдер Gasterra — одна из ведущих энергетических компаний в Нидерландах, которая закупает и продает газ. Государству принадлежат 50% акций Gasterra, компаниям Shell и ExxonMobil — по 25%.