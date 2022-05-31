Финский застройщик YIT ушел из России

Еще осенью YIT сообщала, что рассматривает возможность продать свой бизнес в России, а в начале марта заявила о прекращении инвестиций в земельные участки и строительство квартир в стране, а также о прекращении закупок строительных материалов.

Группа «Эталон» сообщала о соответствующем соглашении в апреле. Речь шла о приобретении примерно за 4,6 млрд рублей подразделения YIT в России. В сообщении также уточнялось, что земельный банк «ЮИТ Россия» включает в себя 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени, а чистая реализуемая площадь превышает 600 тыс. кв. метров. YIT – крупнейшая финская строительная компания, ее выручка в 2020 году составила примерно 3,1 млрд евро.