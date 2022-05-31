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1 час назад

Финская YIT продала активы и ушла из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Крупная финская строительная компания YIT завершила продажу своего российского подразделения девелоперу «Эталон» и прекратила все операции в России, говорится в пресс-релизе компании.

Финский застройщик YIT ушел из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания YIT завершила продажу своих предприятий в России компании «Эталон». После завершения сделки YIT прекращает все операции в России», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Еще осенью YIT сообщала, что рассматривает возможность продать свой бизнес в России, а в начале марта заявила о прекращении инвестиций в земельные участки и строительство квартир в стране, а также о прекращении закупок строительных материалов.

Группа «Эталон» сообщала о соответствующем соглашении в апреле. Речь шла о приобретении примерно за 4,6 млрд рублей подразделения YIT в России. В сообщении также уточнялось, что земельный банк «ЮИТ Россия» включает в себя 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени, а чистая реализуемая площадь превышает 600 тыс. кв. метров. YIT – крупнейшая финская строительная компания, ее выручка в 2020 году составила примерно 3,1 млрд евро.

Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования компания Nokia прекратила деятельность в России.

Компании,ПОВС "Эталон",
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