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1 час назад

Вернувший моду на майки-алкоголички Jacquemus решил уйти из России

Lenta.ru

Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus, созданный французским модельером Симоном Жакмюсом, решил уйти из России. Об этом пишут «Ведомости».

Французский бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из собеседников издания рассказал, что это личное решение модельера. Тот разослал «очень эмоциональное письмо», в котором и объявил, что новых поставок в Россию больше не будет.

В марте сообщалось, что майки-безрукавки белого цвета вновь обрели популярность, появившись в коллекциях люксовых модных домов. Многие дизайнеры вдохновились базовым предметом гардероба, известным как майка-алкоголичка. Подобные изделия были представлены в рамках Недель моды на показах таких брендов, как Jacquemus, Bottega Veneta, Prada, Loewe и других.

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