Французский бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию

Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus, созданный французским модельером Симоном Жакмюсом, решил уйти из России. Об этом пишут «Ведомости».

Один из собеседников издания рассказал, что это личное решение модельера. Тот разослал «очень эмоциональное письмо», в котором и объявил, что новых поставок в Россию больше не будет.