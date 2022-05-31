"Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", - сообщили в банке.