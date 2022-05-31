В Японии сделали заявление по участию в проекте «Сахалин-2»

"Сахалин-2" - это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта - прим. ТАСС), даже если нам скажут", - отметил он.