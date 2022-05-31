Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
38 минут назад

В Японии заявили, что страна не будет выходить из проекта "Сахалин-2"

ТАССиещё 1

Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2", даже если ей скажут пойти на такой шаг. Об этом заявил во вторник министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, выступая в парламенте.

В Японии сделали заявление по участию в проекте «Сахалин-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сахалин-2" - это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта - прим. ТАСС), даже если нам скажут", - отметил он.

"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор - компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит "Газпрому". Японская Mitsui ("Мицуи") имеет 12,5% акций, Mitsubishi ("Мицубиси") - 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.

Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители