В Японии сделали заявление по участию в проекте «Сахалин-2»

Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2", даже если ей скажут пойти на такой шаг. Об этом заявил во вторник министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, выступая в парламенте.
"Сахалин-2" - это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта - прим. ТАСС), даже если нам скажут", - отметил он.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор - компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит "Газпрому". Японская Mitsui ("Мицуи") имеет 12,5% акций, Mitsubishi ("Мицубиси") - 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.
Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.