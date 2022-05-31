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52 минуты назад

McDonald’s подал заявки на регистрацию трех новых брендов

Лера Букина

Бывшая компания McDonald's подала заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов. Речь идет о таких названиях, как «Это он», «Точно он» и «Компас», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию.

Как ранее отмечалось, McDonald's уже подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Новые заявки предполагают, что товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас» регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это позволит производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Кроме того, доступно открытие

закусочных, баров, кафе и ресторанов, в том числе с едой на вынос.

Стала известна дата открытия McDonald’s в России

ООО «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию новых брендов 27 мая 2022 года. По данным ЕГРЮЛ, компания на данный момент принадлежит американской McDonald's Corporation.

19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что после продажи и ребрендинга McDonald’s новая компания будет готова открыть все свои точки в середине июня.

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