McDonald’s подал заявки на регистрацию трех новых брендов

Бывшая компания McDonald's подала заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов. Речь идет о таких названиях, как «Это он», «Точно он» и «Компас», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию.

Как ранее отмечалось, McDonald's уже подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Новые заявки предполагают, что товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас» регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это позволит производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Кроме того, доступно открытие

закусочных, баров, кафе и ресторанов, в том числе с едой на вынос.

ООО «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию новых брендов 27 мая 2022 года. По данным ЕГРЮЛ, компания на данный момент принадлежит американской McDonald's Corporation.

19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом.