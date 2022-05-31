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2 часа назад

«Газпром» остановил поставки газа нидерландской GasTerra

Лера Букина

«Газпром» сообщил, что поставки газа нидерландской GasTerra действительно остановлены из-за неоплаты в рублях. Соответствующее заявление сделал холдинг в официальном Telegram-канале.

«"Газпром" полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. в соответствии с Указом Президента РФ №172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», - отметила компания.

В понедельник, 30 мая, датская энергетическая компания Ørsted сообщила, что не будет платить за газ рублями. За апрель и май «Газпром» остановил поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система оплаты за газ в рублях продемонстрировала свое удобство как для продавцов, так и для покупателей.

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