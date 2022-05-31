Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
33 минуты назад

"Ъ": российские магазины и рестораны отказываются от лицензионной музыки

Газета.Ruиещё 1

Владельцы ресторанов, кафе и магазинов все чаще отказываются от каталогов популярной иностранной музыки, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Cubic Music, обеспечивающего музыкальное сопровождение магазинов, ТЦ, ресторанов в России и СНГ.

Магазины и рестораны начали отказываться от лицензионной музыки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, утверждают представители сервиса, с марта по конец мая в России в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом снизилось число заказчиков на каталоги популярной музыки, которая требует ежемесячных отчислений авторских вознаграждений в РАО и Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Аналитики компании считают, что причиной отказал стал уход лейблов-мейджоров (Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group) и «неочевидная для бизнеса ситуация с выплатами авторского вознаграждения», сложившаяся после подписания указа о новом формате расчетов с правообладателями. Согласно указу, российские компании должны будут отправлять присоединившимся к санкциям правообладателям лицензионные платежи через специальный рублевый счет в банке.

По словам руководителя Cubic Music Дмитрия Яковлева, клиенты компании спрашивают о возможности не платить за популярный каталог: «Они считают, что утвержденные процедуры не позволят правообладателям оперативно получать доступ к счету. Поэтому многие думают, что за музыкальный контент можно вообще не платить», — сказал он, напомнив, что за незаконное использование предусмотрены штрафы от 10 тыс. до 5 млн руб.

При этом в Российском авторском обществе (РАО) пока не наблюдают снижения лицензионных отчислений в потребительском сегменте.

Компании,Дмитрий Яковлев,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители