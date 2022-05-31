Магазины и рестораны начали отказываться от лицензионной музыки

Владельцы ресторанов, кафе и магазинов все чаще отказываются от каталогов популярной иностранной музыки, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Cubic Music, обеспечивающего музыкальное сопровождение магазинов, ТЦ, ресторанов в России и СНГ.

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Так, утверждают представители сервиса, с марта по конец мая в России в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом снизилось число заказчиков на каталоги популярной музыки, которая требует ежемесячных отчислений авторских вознаграждений в РАО и Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Аналитики компании считают, что причиной отказал стал уход лейблов-мейджоров (Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group) и «неочевидная для бизнеса ситуация с выплатами авторского вознаграждения», сложившаяся после подписания указа о новом формате расчетов с правообладателями. Согласно указу, российские компании должны будут отправлять присоединившимся к санкциям правообладателям лицензионные платежи через специальный рублевый счет в банке.

По словам руководителя Cubic Music Дмитрия Яковлева, клиенты компании спрашивают о возможности не платить за популярный каталог: «Они считают, что утвержденные процедуры не позволят правообладателям оперативно получать доступ к счету. Поэтому многие думают, что за музыкальный контент можно вообще не платить», — сказал он, напомнив, что за незаконное использование предусмотрены штрафы от 10 тыс. до 5 млн руб.