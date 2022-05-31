Подсанкционные компании смогут не избирать совет директоров

"Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным. В текущих реалиях выполнение данного требования может быть затруднительным", - отметил он.