Подсанкционные компании смогут не избирать совет директоров

Правительство РФ предлагает разрешить российским компаниям, подпавшим под внешние санкции, временно не избирать совет директоров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях рестрикций.
"Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным. В текущих реалиях выполнение данного требования может быть затруднительным", - отметил он.
Кроме того, продолжил премьер, планируется позволить в некоторых случаях сохранять полномочия совета директоров без переизбрания.
"Например, когда его количественный состав стал менее установленного законом минимума", - пояснил глава кабмина.
С учетом этих мер план первоочередных действий по поддержке российской экономики в условиях санкций расширен еще на 10 пунктов.
"Основная цель - наполнить экономику ликвидностью и помочь развитию инвестиционного процесса", - указал Мишустин.