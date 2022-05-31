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24 минуты назад

Подсанкционные компании смогут временно не избирать совет директоров

ТАССиещё 3

Правительство РФ предлагает разрешить российским компаниям, подпавшим под внешние санкции, временно не избирать совет директоров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях рестрикций.

Подсанкционные компании смогут не избирать совет директоров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным. В текущих реалиях выполнение данного требования может быть затруднительным", - отметил он.

Кроме того, продолжил премьер, планируется позволить в некоторых случаях сохранять полномочия совета директоров без переизбрания.

"Например, когда его количественный состав стал менее установленного законом минимума", - пояснил глава кабмина.

С учетом этих мер план первоочередных действий по поддержке российской экономики в условиях санкций расширен еще на 10 пунктов.

"Основная цель - наполнить экономику ликвидностью и помочь развитию инвестиционного процесса", - указал Мишустин.

Компании,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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