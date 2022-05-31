В Wildberries появилась возможность постоплаты

В Wildberries 75 процентам покупателей предоставили возможность оплачивать заказ после получения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

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При этом расплатиться за заказ можно только онлайн - для этого нужно заранее привязать карту в личном кабинете на Wildberries.

До весны 2020 года в пунктах выдачи заказов Wildberries была доступна постоплата заказов наличными, но затем эту опцию отменили и ввели предоплату.

В компании объясняли, что последовали совету главного санитарного врача РФ и приостановили наличные расчеты из-за коронавируса. Затем постоплата начала возвращаться.

В Wildberries заявили, что компания стремится «улучшать сервис для своих пользователей, мотивировать их к ответственным покупкам, и со своей стороны предоставлять им дополнительные опции».

В компании отметили, что у Wildberries есть «программа поощрения ответственных покупателей», которая предполагает сокращение доли возвратов и брака при примерке вещей.