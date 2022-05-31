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36 минут назад

Рестораны KFC перестали продавать хашбрауны из-за санкций

Алиса Селезнёва

Картофельные котлеты — хашбрауны – исчезли из меню сети ресторанов KFC в России из-за возникших на фоне санкций проблем с логистикой. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает «Газета.Ru».

Рестораны KFC перестали продавать хашбрауны из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за разрыва логистических цепочек хашбрауны сейчас не доступны в сети ресторанов KFC. В настоящее время мы рассматриваем альтернативные варианты», - пояснили в пресс-службе компании.

По словам старшего менеджера одного из московских ресторанов сети, сейчас вместо хашбраунов клиентам предлагают картофель по-деревенски.

«Дело в том, что эту позицию из меню в KFC изготавливали из польской картошки, но сейчас она пропала. Картофель из Польши до 2014 года использовали вообще для всех продуктов ресторана. Затем постепенно импортозаместили картофель фри и по-деревенски», - пояснил он.

Ранее сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King после объявления PepsiCo о прекращении продажи напитков в России добавили в меню лимонады отечественного производителя «Черноголовка».

Западные страны начали вводить масштабные санкции на фоне начала Россией военной спецоперации на Украине. Из-за украинского кризиса многие зарубежные компании также объявили о приостановке работы в России. В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex.

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