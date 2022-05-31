Рестораны KFC перестали продавать хашбрауны из-за санкций

«Дело в том, что эту позицию из меню в KFC изготавливали из польской картошки, но сейчас она пропала. Картофель из Польши до 2014 года использовали вообще для всех продуктов ресторана. Затем постепенно импортозаместили картофель фри и по-деревенски», - пояснил он.