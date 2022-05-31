Акционеры «Лукойла» освободили от обязанностей Алекперова

Акционеры «Лукойла» 30 мая на внеочередном собрании одобрили досрочное прекращение полномочий президента Вагита Алекперова и утвердили Вадима Воробьева новым главой компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По первому вопросу «за» проголосовали более 95,7% участвовавших в собрании, по второму — 99,2519%.

Напомним, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Алекперовым был внесен в связи с невозможностью им исполнять обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» из-за введения против него персональных санкций. Ранее Алекперов подал соответствующее уведомление.

До момента избрания нового руководителя совет директоров назначил временным единоличным президентом Воробьева, который занимал позицию первого исполнительного вице-президента. Его же кандидатура была единственной для избрания в качестве нового главы компании.