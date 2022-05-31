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1 час назад

Акционеры «Лукойла» освободили от обязанностей президента Алекперова

Елена Прошина

Акционеры «Лукойла» 30 мая на внеочередном собрании одобрили досрочное прекращение полномочий президента Вагита Алекперова и утвердили Вадима Воробьева новым главой компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Акционеры «Лукойла» освободили от обязанностей Алекперова
Фото: ТАССТАСС

По первому вопросу «за» проголосовали более 95,7% участвовавших в собрании, по второму — 99,2519%.

Напомним, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Алекперовым был внесен в связи с невозможностью им исполнять обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» из-за введения против него персональных санкций. Ранее Алекперов подал соответствующее уведомление.

До момента избрания нового руководителя совет директоров назначил временным единоличным президентом Воробьева, который занимал позицию первого исполнительного вице-президента. Его же кандидатура была единственной для избрания в качестве нового главы компании.

На 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций, правами голоса по которым он не распоряжался. Напомним, что бизнесмен является основателем "ЛУКОЙЛа", который был зарегистрирован в качестве акционерного общества в 1993 году. Тогда же он и возглавил компанию в качестве президента.

Компании,Вадим Воробьев,Вагит Алекперов,Лукойл,
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