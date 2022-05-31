«Газпром» останавливает поставки датской и немецкой компаниям

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил от Ørsted платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил Ørsted о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом (президента РФ Владимира Путина — прим. ред.», — сообщили в пресс-службе «Газпром экспорта».