«Газпром» останавливает поставки датской и немецкой компаниям

«Газпром» с 1 июня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для Ørsted в Данию. Как сообщает ТАСС, организации отказались платить за российское сырье в рублях.
«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил от Ørsted платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил Ørsted о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом (президента РФ Владимира Путина — прим. ред.», — сообщили в пресс-службе «Газпром экспорта».
По аналогичной причине холдинг прекращает поставки и для Shell Energy Europe Limited в Германию — также из-за неоплаты за поставленный в апреле газ. Максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд кубометров, уточнили в «Газпром экспорте».
Отмечается, что ранее обе компании уведомили российский холдинг, что не собираются платить за газ в рублях в соответствии с указом Путина и предложенной схемой оплаты.