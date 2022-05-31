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53 минуты назад

«Газпром» останавливает поставки датской и немецкой компаниям

«Газпром» с 1 июня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для Ørsted в Данию. Как сообщает ТАСС, организации отказались платить за российское сырье в рублях.

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил от Ørsted платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил Ørsted о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом (президента РФ Владимира Путина — прим. ред.», — сообщили в пресс-службе «Газпром экспорта».

"Газпром" приостанавливает поставки российского газа в Нидерланды

По аналогичной причине холдинг прекращает поставки и для Shell Energy Europe Limited в Германию — также из-за неоплаты за поставленный в апреле газ. Максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд кубометров, уточнили в «Газпром экспорте».

Отмечается, что ранее обе компании уведомили российский холдинг, что не собираются платить за газ в рублях в соответствии с указом Путина и предложенной схемой оплаты.

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