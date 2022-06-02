Швейцарская компания Oerlikon продает свой бизнес в России

Швейцарская промышленная компания Oerlikon, занимающаяся технологиями нанесения специальных покрытий, заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России. Новым владельцем станет "местная управленческая команда", говорится в сообщении, размещенном в четверг сайте компании, головной офис которой находится в швейцарском городе Пфеффиконе.
"Oerlikon заключила соглашение с местной управленческой командой о продаже всех своих операций в России", - сообщила компания, подчеркнув, что новые владельцы будут вести бизнес "независимо".
Причиной ухода Oerlikon из России стала специальная военная операция, которую РФ проводит на Украине, говорится в сообщении. Компания 4 марта "прекратила всю международную трансграничную деловую активность с Россией", и "в качестве завершающего шага сейчас она прекращает также свой бизнес" внутри страны.
В настоящий момент в российской структуре Oerlikon заняты 48 сотрудников. В 2021 году объем продаж составил менее 5 млн франков (менее $5,2 млн по текущему курсу).
Oerlikon работает в общей сложности в 38 странах мира. Всего в компании занято 11,8 тыс. сотрудников, а суммарный объем продаж в прошлом году составил 2,65 млрд франков (около $2,76 млрд).