Швейцарская компания Oerlikon продает свой бизнес в России

Швейцарская промышленная компания Oerlikon, занимающаяся технологиями нанесения специальных покрытий, заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России. Новым владельцем станет "местная управленческая команда", говорится в сообщении, размещенном в четверг сайте компании, головной офис которой находится в швейцарском городе Пфеффиконе.

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"Oerlikon заключила соглашение с местной управленческой командой о продаже всех своих операций в России", - сообщила компания, подчеркнув, что новые владельцы будут вести бизнес "независимо".

Причиной ухода Oerlikon из России стала специальная военная операция, которую РФ проводит на Украине, говорится в сообщении. Компания 4 марта "прекратила всю международную трансграничную деловую активность с Россией", и "в качестве завершающего шага сейчас она прекращает также свой бизнес" внутри страны.

В настоящий момент в российской структуре Oerlikon заняты 48 сотрудников. В 2021 году объем продаж составил менее 5 млн франков (менее $5,2 млн по текущему курсу).