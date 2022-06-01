Гостиничные сети Marriott и Hilton могут покинуть Россию

Иностранные сети премиум-отелей Marriott и Hilton не исключают ухода с российского рынка. Об этом «Известиям» рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, дело не только в геополитике, но и в падении трафика — гостей, которые могут себе позволить номер за 60 000 — 100 000 рублей в сутки, стало намного меньше. Бухаров напомнил, что здания, в которых располагаются отели, не принадлежат сетям.

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Их строили инвесторы, часть зданий принадлежит «Люсине», ВТБ и другим структурам.

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По словам эксперта, в случае ухода собственники смогут перезапустить бизнес под тем же названием, так как параллельный импорт и принудительное лицензирование в России разрешены.

«В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса. При таком подходе отели могут рассчитывать на приток гостей», — предложил Бухаров.

Директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Наталия Розенблюм отметила, что операторы изучают разные варианты ведения бизнеса в России. По её словам, для международных операторов российский рынок невелик, поэтому при возникновении рисков для репутации многим из них проще остановить работу.

Розенблюм заявила, что первый вариант для таких отелей — продолжать работу под иностранным брендом. Они сохраняют существующие гостиницы, но не рассматривают новые проекты в стране. Второй сценарий — разрыв существующих контрактов и уход их РФ. Ранее Hyatt Hotels разорвала контракты с московским отелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

Как рассказала директор департамента индустрии гостеприимства консалтинговой Core.X Маргарита Найштут, некоторые гостиницы смогут перейти под управление российских крупных сетей, а со временем часть из них можно будет заменить на арабские и азиатские бренды.