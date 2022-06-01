Компания Petrobras повторно выставила на продажу фабрику удобрений

Ранее это предприятие, строительство которого началось в 2011 году, планировал приобрести российский производитель удобрений "Акрон", однако в конце апреля стало известно, что сделка не состоялась в связи с невозможностью получения необходимых для этого разрешений правительственных органов южноамериканской республики. Отмечается, что объект, отправленный на консервацию в связи с приостановкой строительства, завершен на 81%. Потенциальный покупатель должен будет достроить его. Заявленная мощность завода после ввода в эксплуатацию должна составить 3 600 тонн мочевины и 2 200 тонн аммиака в день.