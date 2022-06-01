Компания Petrobras повторно выставила на продажу фабрику удобрений

Бразильская нетфегазовая компания Petrobras повторно объявила тендер на продажу строящейся фабрики азотных удобрений UFN-3 в городе Трес-Лагоас (штат Мату-Гросу-ду-Сул). Краткую презентацию проекта опубликовала во вторник пресс-служба компании.
Ранее это предприятие, строительство которого началось в 2011 году, планировал приобрести российский производитель удобрений "Акрон", однако в конце апреля стало известно, что сделка не состоялась в связи с невозможностью получения необходимых для этого разрешений правительственных органов южноамериканской республики. Отмечается, что объект, отправленный на консервацию в связи с приостановкой строительства, завершен на 81%. Потенциальный покупатель должен будет достроить его. Заявленная мощность завода после ввода в эксплуатацию должна составить 3 600 тонн мочевины и 2 200 тонн аммиака в день.
Как следует из презентации проекта, к участию в тендере не будут допущены компании и лица, на которых распространяются санкционные механизмы Всемирного банка, Совбеза ООН, Великобритании, ЕС, Канады, Нидерландов и США и относящихся к ним учреждений и правительственных органов. Дополнительная информация будет опубликована 3 июня 2022 года, срок подачи заявок - до 1 июля 2022 года.