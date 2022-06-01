Авиакомпании РФ собрались платить за лизинг самолетов в рублях

Федеральный чиновник и источник, близкий к правительству, сообщил "Ведомостям", что десять российских авиакомпаний открыли специальный рублевый счет типа "С" для совершения лизинговых платежей в адрес иностранных компаний.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости» Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Чиновник добавил, деньги на счета "С" в адрес лизингодателей пока не поступали. Контракты с лизинговыми компаниями обычно предусматривают аккредитивы (в размере трех месячных лизинговых платежей) и депозиты на техническое обслуживание, уточнил собеседник агентства.

Таким образом сроки фактически предоплаченных лизинговых платежей у различных авиакомпаний могут варьироваться от трех до восьми месяцев.