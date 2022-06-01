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1 час назад

"Ведомости": авиакомпании РФ запланировали платить за лизинг самолетов в рублях

Газета.Ru

Федеральный чиновник и источник, близкий к правительству, сообщил "Ведомостям", что десять российских авиакомпаний открыли специальный рублевый счет типа "С" для совершения лизинговых платежей в адрес иностранных компаний.

Авиакомпании РФ собрались платить за лизинг самолетов в рублях
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Чиновник добавил, деньги на счета "С" в адрес лизингодателей пока не поступали. Контракты с лизинговыми компаниями обычно предусматривают аккредитивы (в размере трех месячных лизинговых платежей) и депозиты на техническое обслуживание, уточнил собеседник агентства.

Таким образом сроки фактически предоплаченных лизинговых платежей у различных авиакомпаний могут варьироваться от трех до восьми месяцев.

Санкционное давление, двухстороннее закрытие воздушного пространства, ограничения на въезд кардинально переориентировали транспортные потоки не только вне страны, но и внутри, рассказала "Газете.Ru" д.э.н., профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина, комментируя совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса, прошедшее 24 мая.

Компании,Галина Сорокина,
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