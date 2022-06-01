Авиакомпании РФ собрались платить за лизинг самолетов в рублях

Федеральный чиновник и источник, близкий к правительству, сообщил "Ведомостям", что десять российских авиакомпаний открыли специальный рублевый счет типа "С" для совершения лизинговых платежей в адрес иностранных компаний.
Чиновник добавил, деньги на счета "С" в адрес лизингодателей пока не поступали. Контракты с лизинговыми компаниями обычно предусматривают аккредитивы (в размере трех месячных лизинговых платежей) и депозиты на техническое обслуживание, уточнил собеседник агентства.
Таким образом сроки фактически предоплаченных лизинговых платежей у различных авиакомпаний могут варьироваться от трех до восьми месяцев.
Санкционное давление, двухстороннее закрытие воздушного пространства, ограничения на въезд кардинально переориентировали транспортные потоки не только вне страны, но и внутри, рассказала "Газете.Ru" д.э.н., профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина, комментируя совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса, прошедшее 24 мая.