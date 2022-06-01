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55 минут назад

IKEA откроет отделы обмена и возврата в российских магазинах

Лера Букина

Шведский магазин IKEA, приостановивший работу в России, сообщил о корректировке графика работы магазинов. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

«С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 8:00 до 21:00 по местному времени»,— указано в сообщении.

Ранее IKEA решила продлить выплаты зарплат 15 тыс. сотрудникам в России до августа 2022 года.

Собственник магазинов Толга Онку заявил, что Ingka Group будет следить за тем, как будут развиваться события на Украине. У компании также есть еще 2 500 рабочих на трех заводах по производству мебели, расположенных в России.

До этого IKEA объявила о приостановке работы в России.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

После начала спецоперации РФ на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

Компании,Видео,Владимир Путин,Ikea,
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