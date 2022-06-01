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42 минуты назад

«Газпром» полностью остановил поставки газа датской и немецкой компаниям

Лера Букина

«Газпром» подтвердил то, что поставки газа датской Ørsted полностью остановились из-за неоплаты в рублях. Соответствующее заявление компания сделала в официальном Telegram-канале.

«"Газпром" полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с Указом Президента РФ №172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», - подчеркивает холдинг.

Он также отмечает, что в 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Orsted Salg & Service 1,97 млрд куб. м газа - это около 2/3 от общего объема потребления газа в Дании.

Кроме того, компания подтвердила полную остановку поставок газа Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях.

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Shell Energy Europe Limited в соответствии с Указом Президента РФ №172 от 31.03.2022 г.», - указывает компания.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Миру грозит глобальный энергетический кризис

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система оплаты за газ в рублях продемонстрировала свое удобство как для продавцов, так и для покупателей.

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