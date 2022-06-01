«Газпром» подтвердил то, что поставки газа датской Ørsted полностью остановились из-за неоплаты в рублях. Соответствующее заявление компания сделала в официальном Telegram-канале.
«"Газпром" полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с Указом Президента РФ №172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», - подчеркивает холдинг.
Он также отмечает, что в 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Orsted Salg & Service 1,97 млрд куб. м газа - это около 2/3 от общего объема потребления газа в Дании.
Кроме того, компания подтвердила полную остановку поставок газа Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях.
«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Shell Energy Europe Limited в соответствии с Указом Президента РФ №172 от 31.03.2022 г.», - указывает компания.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.
30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система оплаты за газ в рублях продемонстрировала свое удобство как для продавцов, так и для покупателей.