Cервис по заказу такси Gett окончательно прекратил работу в российских регионах с 31 мая. Об этом сообщили в глобальном офисе компании. Израильская платформа прекратила техподдержку и доработку мобильного приложения.

«Спасибо за то, что доверяли и были с нами всё это время», — отмечается на официальном сайте фирмы.

С 1 июня приложение Gett перестало работать.

По данным корреспондента ТАСС, пользователи и водители не могут открыть мобильное приложение на смартфонах. Отмечается, что при авторизации в программе появляется ошибка: «Что-то не так. Попробуйте ещё раз или свяжитесь со службой поддержки».

С 1 марта компания приостановила наём новых сотрудников и выплатила своей команде зарплаты и бонусы раньше срока. 11 марта стало известно, что Gett реорганизует российское подразделение. Решение приняли в связи с тем, что многие корпоративные клиенты сервиса уходят из России, и это сильно влияет на компанию.

Об уходе компании с российского рынка руководство объявило водителям в середине мая.