Cервис по заказу такси Gett окончательно прекратил работу в российских регионах с 31 мая. Об этом сообщили в глобальном офисе компании. Израильская платформа прекратила техподдержку и доработку мобильного приложения.
«Спасибо за то, что доверяли и были с нами всё это время», — отмечается на официальном сайте фирмы.
С 1 июня приложение Gett перестало работать.
По данным корреспондента ТАСС, пользователи и водители не могут открыть мобильное приложение на смартфонах. Отмечается, что при авторизации в программе появляется ошибка: «Что-то не так. Попробуйте ещё раз или свяжитесь со службой поддержки».
С 1 марта компания приостановила наём новых сотрудников и выплатила своей команде зарплаты и бонусы раньше срока. 11 марта стало известно, что Gett реорганизует российское подразделение. Решение приняли в связи с тем, что многие корпоративные клиенты сервиса уходят из России, и это сильно влияет на компанию.
Об уходе компании с российского рынка руководство объявило водителям в середине мая.
Ранее «Секрет» писал, что свою работу в РФ решил прекратить сервис заказа такси «Ситимобил». Позже стало известно, что фирму выкупила петербургская «Транс-Миссия», которая владеет сервисами по заказу грузовых автомобилей «Грузовичкоф» и такси «Таксовичкоф».