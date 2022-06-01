Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
50 минут назад

Gett ушёл из России

Секрет Фирмы

Cервис по заказу такси Gett окончательно прекратил работу в российских регионах с 31 мая. Об этом сообщили в глобальном офисе компании. Израильская платформа прекратила техподдержку и доработку мобильного приложения.

«Спасибо за то, что доверяли и были с нами всё это время», — отмечается на официальном сайте фирмы.

С 1 июня приложение Gett перестало работать.

По данным корреспондента ТАСС, пользователи и водители не могут открыть мобильное приложение на смартфонах. Отмечается, что при авторизации в программе появляется ошибка: «Что-то не так. Попробуйте ещё раз или свяжитесь со службой поддержки».

С 1 марта компания приостановила наём новых сотрудников и выплатила своей команде зарплаты и бонусы раньше срока. 11 марта стало известно, что Gett реорганизует российское подразделение. Решение приняли в связи с тем, что многие корпоративные клиенты сервиса уходят из России, и это сильно влияет на компанию.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

Об уходе компании с российского рынка руководство объявило водителям в середине мая.

Ранее «Секрет» писал, что свою работу в РФ решил прекратить сервис заказа такси «Ситимобил». Позже стало известно, что фирму выкупила петербургская «Транс-Миссия», которая владеет сервисами по заказу грузовых автомобилей «Грузовичкоф» и такси «Таксовичкоф».

Компании,Видео,Владимир Путин,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители