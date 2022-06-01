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16 минут назад

Фитнес-клубам предрекли нехватку электронных тренажеров

Лера Букина

Российские фитнес-клубы в ближайшее время, вероятно, столкнутся с дефицитом электронных тренажеров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей рынка.

Фитнес-клубам предрекли нехватку электронных тренажеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам директора производителя и поставщика спортивного оборудования Hasttings Георгия Корягина, часть зарубежных брендов уже запретили поставки в Россию. Он отметил, что у поставщиков, готовых к отгрузке товара, возникли логистические сложности. Речь идет о подорожании контейнеров и выстраивании цепочек отгрузки товаров через другие страны.

Представитель компании MFitness Валерий Чистяков заявил, что проблемы с поставками действительно есть. При этом он напомнил о том, что спортивное оборудование не вошло в санкционный список. Также представители рынка отмечают проблемы с оплатой оборудования на фоне сложностей с логистикой и покупкой валюты.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина указала на проблемы с запчастями для тренажеров. На этом фоне, как отметила она, у 15% фитнес-клубов простаивает оборудование в кардиозонах.

О том, что на рынке намечается кризис запчастей, сообщил и Корягин. По его словам, складские запасы электронных тренажеров сейчас минимальны, а к декабрю отрасль ждет серьезный дефицит спортивного кардиооборудования.

Ранее «Известия» сообщили, что в связи с нехваткой упаковки молочники и производители сока намерены сократить ассортимент продукции. Отмечается, что предприятиям не хватает асептической тары, позволяющей долго сохранять свойства продукции.

Компании,Валерий Чистяков,Елена Силина,
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