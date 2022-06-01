Владелец банка «Фридом Финанс» уйдет с российского рынка

Американский холдинг Freedom Holding выводит российские активы из структуры группы. Решение принято на фоне украинских событий и их влияния на рынок. Об этом говорится в отчёте корпорации, сообщил «Интерфакс». На первом этапе активы холдинга купит его основной владелец Тимур Турлов. В сделку войдут российские «дочки», в том числе брокерский бизнес и банк «Фридом финанс».

Фото: "Фридом Финанс" "Фридом Финанс"

По данным на 31 марта, в российских структурах Freedom Holding работают 1700 человек.

После завершения сделки активы корпорации проведут ребрендинг. Переход прав собственности стороны намерены завершить до конца сентября. Турлов планирует перепродать бизнес либо менеджменту, либо другому «приемлемому» покупателю в течение 1–1,5 года.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», 100% инвесткомпании «Фридом финанс» и одноимённого банка принадлежат Freedom Holding Corp. Совет директоров состоит из Тимура Турлова, Максима Повалишина и Игоря Клошнева.

В документе Freedom Holding уточняется, что холдинг выделил $3 млн на гуманитарную помощь в связи с конфликтом на Украине, а лично Турлов — $2,5 млн.