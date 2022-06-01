Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
46 минут назад

Владелец банка «Фридом финанс» уйдёт с российского рынка

Секрет Фирмы

Американский холдинг Freedom Holding выводит российские активы из структуры группы. Решение принято на фоне украинских событий и их влияния на рынок. Об этом говорится в отчёте корпорации, сообщил «Интерфакс». На первом этапе активы холдинга купит его основной владелец Тимур Турлов. В сделку войдут российские «дочки», в том числе брокерский бизнес и банк «Фридом финанс».

Владелец банка «Фридом Финанс» уйдет с российского рынка
Фото: "Фридом Финанс""Фридом Финанс"

По данным на 31 марта, в российских структурах Freedom Holding работают 1700 человек.

После завершения сделки активы корпорации проведут ребрендинг. Переход прав собственности стороны намерены завершить до конца сентября. Турлов планирует перепродать бизнес либо менеджменту, либо другому «приемлемому» покупателю в течение 1–1,5 года.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», 100% инвесткомпании «Фридом финанс» и одноимённого банка принадлежат Freedom Holding Corp. Совет директоров состоит из Тимура Турлова, Максима Повалишина и Игоря Клошнева.

В документе Freedom Holding уточняется, что холдинг выделил $3 млн на гуманитарную помощь в связи с конфликтом на Украине, а лично Турлов — $2,5 млн.

Ранее «Секрет» писал, что французская финансовая группа Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка. Она была мажоритарным акционером и его дочерних предприятий в России. Теперь компании принадлежат Interros Capital бизнесмена Владимира Потанина.

Компании,Владимир Потанин,ФФИН Банк,Росбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители