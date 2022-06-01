СМИ: российский газ по-прежнему поступает в Нидерланды

Российский газ продолжает поступать в Нидерланды после того, как «Газпром» принял решение остановить поставку местной GasTerra из-за неоплаты в рублях. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Согласно данным NOS, несмотря на ситуацию с GasTerra, российский газовый кран в Нидерланды не перекрыт полностью, поскольку некоторые компании продолжают импортировать российский газ прямо и косвенно. Отмечается, что российский газ поступает в Нидерланды через нидерландские компании Essent и Eneco, а также немецкие Uniper и RWE.

Накануне, 31 мая, «Газпром» полностью прекратил поставки газа нидерландской GasTerra после отказа платить в рублях по новой схеме. В результате по действующему контракту не будет получено около двух миллиардов кубов газа.

Днем ранее нидерландская энергетическая компания заявила об отказе оплачивать поставки голубого топлива из России в российской валюте.