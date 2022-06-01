Сбер рассказал о преимуществах лежащей в основе «ГосТеха» цифровой платформы

На ЦИПР-2022 состоялась сессия «Цифровые платформы государства и бизнеса: проектирование целевого образа отраслей с учетом внедрения "ГосТеха"» с участием вице-президента по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксаны Смирновой-Крелль и вице-президента по развитию технологической платформы Platform V Сбербанка Андрея Войнова.

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В октябре 2020 года правительством России был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на платформе «ГосТех». В рамках эксперимента, курируемого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на платформе «ГосТех» четыре ведомства — ФОМС, Росимущество, Минспорт России и ПФР — ведут разработку государственных информационных систем. Работы по созданию и обеспечению функционирования «ГосТеха» выполняются Сбером. В основу «ГосТеха» в рамках эксперимента легла цифровая платформа Сбера — Platform V.

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Оксана Смирнова-Крелль в своем выступлении отметила, что опыт и экспертиза Сбера по переходу на Platform V будут способствовать централизованному внедрению и сопровождению перехода государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех».

«Сегодня Platform V обеспечивает технологическую независимость Сбера от западных вендоров, успешно заместив решения многих производителей. Использование Platform V с первых дней старта эксперимента позволило сэкономить ресурсы на создание единой платформы с нуля и оперативно приступить к реализации конечных прикладных сервисов ведомств в рамках эксперимента», — отметила Оксана Смирнова-Крелль.

Platform V объединяет программные продукты, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия: бэкенд и фронтенд, интеграцию, хранение и аналитику данных, — а также предоставляет полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.

Вице-президент по развитию технологической платформы Platform V Сбербанка, CEO «СберТех» Андрей Войнов в ходе презентации Platform V подчеркнул, что все решения платформы разработаны на основе свободно распространяемого программного обеспечения и усилены критическими доработками, позволяющими соответствовать повышенным требованиям безопасности и надежности. Разработанные на платформе бизнес-приложения имеют отказоустойчивость до 99,99 процента, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам.