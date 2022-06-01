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35 минут назад

Австрийская OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме

Лера Букина

Австрийская OMV провела платеж за российский газ по новой схеме. Об этом заявил официальный представитель австрийского концерна в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По его словам, проблем с платежом не возникло.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», - указал представитель OMV.

Ранее немецкие RWE и Uniper заявили, что оплатили в мае по новой схеме поставки газа из РФ в евро.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

«Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу в Болгарию

Сегодня «Газпром» подтвердил то, что поставки газа датской Ørsted полностью остановились из-за неоплаты в рублях. Кроме того, компания подтвердила полную остановку поставок газа Shell Energy Europe.

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