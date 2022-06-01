Австрийская OMV провела платеж за российский газ по новой схеме. Об этом заявил официальный представитель австрийского концерна в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
По его словам, проблем с платежом не возникло.
«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», - указал представитель OMV.
Ранее немецкие RWE и Uniper заявили, что оплатили в мае по новой схеме поставки газа из РФ в евро.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.
Сегодня «Газпром» подтвердил то, что поставки газа датской Ørsted полностью остановились из-за неоплаты в рублях. Кроме того, компания подтвердила полную остановку поставок газа Shell Energy Europe.